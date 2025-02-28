Fox News: Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом после перепалки

Президент США Дональд Трамп выгнал украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома из-за возникшей в ходе диалога перепалки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского уехать», - говорится в материале.

Отмечается, что в результате напряженной дискуссии, была отменена совместная пресс-конференция, а также, предположительно, подписание соглашения о ресурсах Украины.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта. Также он заявил, что украинский лидер открыто проявил неуважение к США.