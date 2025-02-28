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Fox News: Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом после перепалки

В результате возникшего спора, была отменена совместная пресс-конференция, а также подписание соглашения по ресурсам Украины.
Глеб Владовский 2025-02-28 22:48:23
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выгнал украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома из-за возникшей в ходе диалога перепалки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского уехать», - говорится в материале.

Отмечается, что в результате напряженной дискуссии, была отменена совместная пресс-конференция, а также, предположительно, подписание соглашения о ресурсах Украины.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта. Также он заявил, что украинский лидер открыто проявил неуважение к США.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #словесная перепалка
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