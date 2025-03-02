Стармер анонсировал помощь Украине в объеме $2 млрд

Великобритания выделит Украине новый пакет помощи в размере $2 млрд. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

По его словам, выделенные средства будут направлены на закупку киевским режимом, в том числе около 5 000 ракет для систем ПВО. Премьер также напоминал о готовности Лондона поддержать Украину присутствием «сапог на земле» и «самолетов в воздухе».

«Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий», - подчеркнул Стармер.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина подписали соглашение о выдаче Киеву кредита в размере 2,26 миллиарда евро.