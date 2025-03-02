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Стармер анонсировал помощь Украине в объеме $2 млрд

Отмечается, что эту сумму выделят для военных закупок, включая ракеты для систем ПВО.
Глеб Владовский 2025-03-02 20:59:59
© Фото: Rick Gold Capital Pictures Globallookpress

Великобритания выделит Украине новый пакет помощи в размере $2 млрд. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

По его словам, выделенные средства будут направлены на закупку киевским режимом, в том числе около 5 000 ракет для систем ПВО. Премьер также напоминал о готовности Лондона поддержать Украину присутствием «сапог на земле» и «самолетов в воздухе».

«Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий», - подчеркнул Стармер.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина подписали соглашение о выдаче Киеву кредита в размере 2,26 миллиарда евро.

#в стране и мире #Украина #Великобритания #помощь киеву #кир стармер
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