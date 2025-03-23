Власти Турции опровергли проблемы посещения Стамбула из-за протестов

Администрация президента Турции опровергла информацию о запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста, которые направлены на поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.

«В некоторых социальных сетях появилось сообщение: "Въезд и выезд из Стамбула запрещен". Утверждение содержит манипуляцию», - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Из документа следует, что введенные ограничения относятся только к отдельным лицам и транспортным средствам, которые могут принять участие в незаконных акциях протеста. Никаких ограничений на повседневную жизнь граждан не существует, отметили в администрации президента.

Специально для «Звезды» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что несмотря на акции протеста в Турции, туристы не отказываются от поездок в эту страну. Туроператоры даже не заметили, спал спрос на путешествия в эту страну или нет.

В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции, взяточничестве и подкупе.

Сам задержанный отверг все обвинения, заявив, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он считает своим главным политическим противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сотни тысяч людей выходят на улицы с национальными флагами и требуют отпустить арестованного политика. Полиция в Анкаре применяет к ним водометы и перцовые спреи для разгона митингующих, они уже задержали 343 участника протеста.