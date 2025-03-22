В Турции на митингах в поддержку мэра Стамбула задержали более 340 человек

В Турции накануне вечером полицейские задержали 343 участника массовых акций протеста. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел республики Али Ерлакая. По словам чиновника, нарушителей закона выявили в Анкаре, Анталье, Стамбуле, Измире и еще в пяти городах.

«Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций», - отметил он.

Напомним, в минувшую среду турецкие правоохранители задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается одним из главных противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Политика подозревают во взяточничестве и в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

После задержания Экрема Имамоглу в крупных городах Турции вспыхнули массовые акции протеста. На улицы выходят тысячи сторонников оппозиции. Местами митинги перерастают в столкновения с полицией. Правоохранителям даже пришлось прибегнуть к водометами и слезоточивому газу.

А сегодня стало известно, что находящийся под стражей Экрем Имамоглу отверг все обвинения против себя.