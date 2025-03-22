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В Турции на митингах в поддержку мэра Стамбула задержали более 340 человек

Акции протеста прошли в нескольких городах страны.
Сергей Лебедев 2025-03-22 16:17:25
© Фото: Zakariya Yahya, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Турции накануне вечером полицейские задержали 343 участника массовых акций протеста. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел республики Али Ерлакая. По словам чиновника, нарушителей закона выявили в Анкаре, Анталье, Стамбуле, Измире и еще в пяти городах.

«Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций», - отметил он.

Напомним, в минувшую среду турецкие правоохранители задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается одним из главных противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Политика подозревают во взяточничестве и в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

После задержания Экрема Имамоглу в крупных городах Турции вспыхнули массовые акции протеста. На улицы выходят тысячи сторонников оппозиции. Местами митинги перерастают в столкновения с полицией. Правоохранителям даже пришлось прибегнуть к водометами и слезоточивому газу.

А сегодня стало известно, что находящийся под стражей Экрем Имамоглу отверг все обвинения против себя.

#в стране и мире #Турция #протесты #Анкара #митинги #стамбул #мэр #Экрем Имамоглу
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