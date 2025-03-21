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Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения

Он давал показания в течение трех часов.
Владимир Рубанов 2025-03-21 20:51:11
© Фото: Ãƒâ€“mer Hamza Yildiz Keystone Press Agencу, Global Look Press

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по обвинению в коррупции, отверг все обвинения, сообщил оппозиционный телеканал Sözçü TV. Он давал показания в течение трех часов.

В субботу к 21:00 политик может предстать перед судом, приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте 37 граждан за провокационные посты в соцсетях на фоне задержания Имамоглу. В Стамбуле начались столкновения протестующих с полицией.

Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией. Он заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Мэр Стамбула считается главным политическим противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турции начались массовые протесты. Шесть сотрудников полиции получили ранения во время уличных акций в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Формой протеста сторонников Имамоглу стал «кастрюльный бунт». Люди стучат кастрюлями и сковородками, включают и выключают свет. Это повторение акций 2019 года, когда Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но президент не признал результаты. Тогда жители города несколько недель стучали кастрюлями, пока Эрдоган не отступил.

#Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Анкара #коррупция #стамбул #Задержание #акции протеста #Экрем Имамоглу
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