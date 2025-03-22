Власти Турции: страна «не поддастся улицам» и сохранит правовой порядок

Республика «не поддастся улицам» и защитит правовой порядок, такое заявление сделал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на фоне акций протеста.

В Стамбуле на акциях в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в пятницу произошли стычки протестующих с полицейскими. Со слов очевидцев, сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады.

Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель рассказал, что в Стамбуле 300 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Имамоглу в пятницу. Политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков.

В акциях протеста задержали 97 человек, сказав, что провокации и вандализм недопустимы. Об этом сообщил Глава МВД Турции Али Ерликая.

«Попытки повлиять на судебные процессы таким образом, призывая к насилию на улицах, бесполезны. Турция не поддастся на эту игру, не сдастся улицам, и демократический правовой порядок будет защищен любой ценой», - написал Алтун в соцсети Х.

В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

После задержания Имамоглу начались массовые акции протеста. Тысячи людей выходят на улицы с национальными флагами и требуют отпустить на свободу арестованного политика. Заседание в парламенте Турции даже не успело начаться, как депутаты президентской и оппозиционной партий накинулись друг на друга.

В ответ на все это власти Стамбула ввели четырехдневный запрет на демонстрации, перекрыли центральные улицы, также не работают несколько станций метро. В городе фиксируются перебои со связью, ограничен и доступ к популярным соцсетям. Турецкая лира упала до рекордного минимума - на 11%, биржа приостановила торги.