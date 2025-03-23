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Полиция в Анкаре применила водометы и перцовый газ против протестующих

Накануне силы правопорядка задержали 343 протестующих в крупных турецких городах.
Ян Брацкий 2025-03-23 00:00:00
© Фото: Depo PhotosKeystone Press Agency Global Look Press

Полиция в Анкаре применила водометы и перцовые спреи для разгона митингующих в поддержку задержанного ранее мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает РИА Новости. Накануне полицейские задержали 343 участника массовых акций протеста. По словам министра внутренних дел Али Ерлакая, нарушителей закона задержали в Стамбуле, Анталье, Анкаре, Измире и еще пяти городах.

Между тем, полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия для дачи показаний. Вместе с градоначальником, на допрос к прокурору привезли еще 91 человека. До этого Имамоглу давал показания в течение трех часов.

Акции протеста в стране прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что попытки оказать давление на власть и «определить политику на улице» остались в прошлом. Эрдоган уверен, что уличный террор не определяет правосудие.

Напомним, запрет на уличные акции в Стамбуле, Анкаре и Измире действует до 27 марта.

Напомним, в минувшую среду правоохранители задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению во взяточничестве и коррупции. После задержания чиновника в крупных городах Турции вспыхнули протесты.

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