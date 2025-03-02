Вместе с Россией: как в Абхазии прошел второй тур выборов

Работа в ЦИК шла всю ночь. В полдень здесь объявили результаты. В зале, где объявляли итоги, на самом видном месте - герб Абхазии. Всадник, летящий на коне, стреляет в небо. Это символ свободы и независимости - того, к чему всегда стремилась республика. И выборы это стремление подтвердили. Как и в первом туре, в повторном голосовании лидирует Бадра Гунба. Но главной интригой стал вопрос - насколько сильным будет разрыв между кандидатами.

«По итогам повторного голосования избранным президентом республики Абхазия является Гунба Бадра Зурабович, который набрал 54,73 процента. Здесь разрыв между кандидатами составляет более 13-14 процентов. На итоги это никак не может повлиять. Мы его поздравляем», - сказал председатель ЦИК Республики Абхазия Дмитрий Маршан.

С избранием на пост президента Бадру Гунбу уже поздравил Владимир Путин, выразив уверенность, что наши отношения будут и дальше укрепляться.

Это были прозрачные выборы. По всей стране работали 152 избирательных участка. Больше всего - в столице, Сухуме. Активность избирателей в повторном голосовании превысила показатели первого тура. Явка составила 70%.

«Вы знаете, сейчас в мире такая напряженная обстановка. Это борьба тьмы и света. Я надеюсь, что победит свет. А свет - это дружба с Россией и единство наше», - говорит одна из избирательниц.

Кандидаты проголосовали в первой половине дня. Бадра Гунба рассказал, какого курса будет придерживаться в случае победы. Это процветание суверенной Абхазии и работа на благо всех народов страны. Все это - в справедливом сотрудничестве с давним партнером, Россией.

«Самая главная наша цель - это созидание в нашем обществе единства наших соотечественников, социальная справедливость, безопасность граждан нашей страны. Улучшение и выстраивание очень важных международных взаимоотношений в главной степени с нашим союзником - с Российской Федерацией. Это то, на что мы нацелены», - сказал Гунба.

Мы вместе сражались в Великую Отечественную, а сейчас вместе на фронтах спецоперации. Для абхазов этот конфликт - не чужой. С командиром интернациональной бригады «Пятнашка» полковником Ахрой Авидзбой с позывным «Абхаз» мы встречаемся в парке Славы, недалеко от мемориала, посвященного воинам, павшим во время грузино-абхазской войны. Тогда много наших добровольцев поддержали борьбу абхазов за свободу. Сейчас Ахра специально приехал с передовой. Он проголосовал в родном селе Аацы за общее будущее Абхазии и России.

«Я хочу вот этот курс, который был выработан, который был выстрадан, - его придерживаться и только развивать. Мы имеем общее историческое пространство. И я не устану повторять, так как являюсь участником СВО, - как мы бы делили Героев Советского Союза абхазского происхождения? Мы относимся к этой истории как к общей. Она у нас едина. Поэтому мы будем ее оберегать, защищать. Сегодняшние выборы - это то же самое: сохранить историю, историю дружбы и общее культурное пространство. Я надеюсь, что все люди возьмут единый курс - сплотиться вокруг президента и двигать нашу страну вперед», - говорит Ахра.

И вот завершающий вечер дня выборов. Самый важный момент - в восемь вечера на всех участках одновременно вскрыли пломбы с урн.

Председатель избирательного участка достает из урны по одному бюллетеню и объявляет, за кого был отдан голос. Все происходит в присутствии наблюдателей. Процесс кропотливый и небыстрый.

На столе четыре стопки: две - за кандидатов, одна - против всех, еще одна - испорченные бюллетени. После окончания подсчета все цифры стекались в ЦИК. Но первые результаты появились уже через несколько часов после обработки бюллетеней. И сразу стало ясно: во втором туре президентской гонки лидирует Бадра Гунба. В это время в штабах кандидатов вовсю кипела работа - там отслеживали обновления данных. Полвторого ночи Гунба вышел к прессе и объявил о своей победе.

«Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы. Это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», - сказал он.

Штаб Бадры Гунбы находится в центре Сухума. Всю ночь сюда приходят его сторонники - поздравить друг друга с победой своего кандидата и поделиться впечатлениями о том, как прошел второй тур выборов.

Здесь и простые избиратели, и видные деятели республики. Владимир Квеквескири, ветеран грузино-абхазской войны и заслуженный артист Абхазии, рассказывает: в свой выходной специально проснулся пораньше, чтобы проголосовать одним из первых - в 8 утра.

«Я верю, что он поведет страну нашу в правильное русло. Я вот с утра езжу, смотрю - в самом деле доволен. Все так активны, народ ценит, любит. Все здороваемся, все идет по плану, от души!» - рассказал Квеквескири.

Штаб оппонента, Адгура Ардзинбы, неподалеку - в трех километрах. Сюда тоже всю ночь съезжаются сторонники оппозиции. Здесь тоже многолюдно. Видно, что некоторые избиратели расстроены. Но несмотря на такое столпотворение, обстановка спокойная. Результат все-таки не был неожиданным. Предпочтения абхазов были ясны уже после первого тура.

По всей стране говорят об одном: главное - сохранить спокойствие в стране и не допустить волнений.

«Мы - кавказцы. У нас честь и достоинство впереди всего. У нас по-другому не принято. Кто голосовал за одну сторону, кто за другую - все мы друг друга знаем, мы один народ. Вы же не видите ни одного человека ни с оружием, ни возмущающегося, ни ссорящегося, ни кричащего», - говорит один из избирателей.

Впрочем, без провокаций все же не обошлось. На избирательном участке в поселке Цандрипш недалеко от Гагры за полчаса до закрытия раздалась стрельба.

Вооруженные люди ворвались в школу, где располагался участок, выстрелили в урну и разбросали бюллетени по полу. Нападавшие попытались скрыться, устроив перестрелку с милицией. Сотрудники МВД задержали провокаторов по горячим следам.

Так как у многих избирателей в Абхазии российское гражданство, Следственный комитет России по факту стрельбы на участке возбудил уголовные дела, в том числе по статье о терроризме. Двое пострадавших с ранениями в больнице. И ЦИК, и избиратели осудили нападение.

«Была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация взята под контроль», - рассказал председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан.

В остальном второй тур досрочных выборов прошел в спокойной атмосфере. На каждом участке был контроль за порядком, дежурила милиция. За ходом голосования, как и в первом туре, следили наблюдатели из десятков стран мира, в том числе из Европы. Сухум в этот раз пригласил и электоральных экспертов из России - вместе с зарубежными коллегами они объехали все участки.

«И наше наблюдение, и почти 100 человек на избирательных участках - все единогласно высказываются, что серьезных замечаний высказать комиссии нельзя. Если есть какие-то нарушения, то они сразу исправляются, и они не значимые», - сказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Организацию выборов высоко оценил и наблюдатель из Германии.

«Что касается демократического процесса - я бы даже сказал, тут чуть дальше, чем в Германии. Простой пример: тут сидят наблюдатели от каждого кандидата. Они четко смотрят, если им что-то не нравится - они имеют право голоса. В Германии неделю назад были выборы. Сейчас выясняется, что на каких-то участках, видимо, неправильно посчитали. Тут это было бы невозможно», - говорит Томас Репер.

Абхазия - страна, где в мире и согласии исторически жили и абхазы, и греки, и русские, и армяне. Богатая своей многонациональностью республика. И все жители видят путь развития в содружестве с Россией.

И это партнерство приносит ощутимые плоды. Российские врачи проводят масштабную диспансеризацию школьников по всей республике.

На этой неделе самолет МЧС доставил на лечение в Москву шестерых пациентов из Сухума, в том числе двоих детей. Их заболевания выявили как раз во время диспансеризации.

Наша дружба стирает границы. Из Сочи в Гагру давно летают скоростные «Ласточки», а на этой неделе этот поезд впервые долетела и до Сухума.

«Первый раз я была в Абхазии в далеком детстве с родителями, в шесть лет. Это такое приятное воспоминание детства - сейчас вернуться в Абхазию и в таких комфортных условиях туда поехать. Потому что, я помню, раньше с родителями мы ездили на маршрутке - это было не очень удобно. А сейчас - купил билет, сел, поехал в комфорте», - говорит туристка Анастасия Анкудинова.

С 1 мая электропоезда начнут курсировать каждый день. К запуску для них придумают особенный дизайн и название. Из Сочи до Сухума - меньше чем за 4 часа. Новый маршрут - лишь часть масштабных планов, которые мы реализуем вместе.

О выборах в Абхазии и ночи подсчета голосов смотрите репортаж Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».