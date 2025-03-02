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ЦИК: президентом Абхазии избран Бадра Гунба с 54,73% голосов

За политика проголосовали 54 954 человека.
Игнат Далакян 2025-03-02 12:52:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Президентом Абхазии стал политик Бадра Гунба, набрав во втором туре 54,73% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

«По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра», - цитирует РИА Новости главу центрального избиркома.

Он также отметил, что 1 марта в голосовании приняло участие 70% процентов, это 100 412 человек. По предварительным итогам, Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии. Это произошло во время второго тура президентских выборов в республике.

#Выборы #голосование #Абхазия #ЦИК #Бадра Гунба
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