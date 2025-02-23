Российские врачи осмотрели более 1800 детей Абхазии на диспансеризации

Российские врачи провели масштабную детскую диспансеризацию в Абхазии и осмотрели более 1800 детей, работу ведут четыре бригады отечественных медиков, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения Республиканской больницы Абхазии.

«Это все бесплатно. По итогам осмотров каждому третьему ребенку требуется диспансерное наблюдение специалистов в связи с тем или иным заболеванием. Эта работа точно нужна», - приводит РИА Новости слова министра.

Диспансеризация проводится в соответствии с договоренностью по результатам визита политика Бадры Гунба в Москву. Он отметил оперативность, с которой были начаты мероприятия по диспансеризации - сразу после встречи с главой Минздрава в российской столице - и открыт телемедицинский центр.

Напомним, центр открылся в четверг, 20 февраля. По итогам осмотра уже двум детям потребовались консультации врачей более высокого уровня, что удалось осуществить с помощью центра, который позволяет связаться с московскими специалистами.