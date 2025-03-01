СК РФ возбудил дело в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм. В расследовании есть серьезные подвижки», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ отметили, что в ходе второго тура выборов произошли нападения на граждан России абхазской, армянской и русской национальностей, которые также являются гражданами Абхазии. Кроме того, зафиксировано несколько случаев порчи урн с бюллетенями.

Сообщается об установлении значительной части личностей нападавших. Несколько подозреваемых в правонарушении уже задержали.

Напомним, голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск на территории Абхазии, в Москве и Черкесске. Для победы во втором туре Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбе необходимо набрать не менее 50% голосов.