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СК РФ возбудил дело в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии

Личности большей части нападавших установили. Некоторых подозреваемых задержали.
Глеб Владовский 2025-03-01 22:32:19
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм. В расследовании есть серьезные подвижки», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ отметили, что в ходе второго тура выборов произошли нападения на граждан России абхазской, армянской и русской национальностей, которые также являются гражданами Абхазии. Кроме того, зафиксировано несколько случаев порчи урн с бюллетенями.

Сообщается об установлении значительной части личностей нападавших. Несколько подозреваемых в правонарушении уже задержали.

Напомним, голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск на территории Абхазии, в Москве и Черкесске. Для победы во втором туре Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбе необходимо набрать не менее 50% голосов.

 

#в стране и мире #Абхазия #СК РФ #Уголовное дело #Избирательный участок
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