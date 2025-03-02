Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост главы Абхазии. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме российского лидера.

«Победа на выборах... подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», - говорится в поздравлении.

Путин также выразил надежду на укрепление отношений между государствами ради блага народов России и Абхазии.

Напомним, Бадра Гунба в ходе второго тура президентских выборов набрал 54,73% голосов. Отмечалось, что 1 марта в голосовании явка составила 70% процентов (100 412 человек - Прим. Ред.).