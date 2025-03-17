CBS: США хотят переселить палестинцев из Газы в Сирию, Судан и Сомали

Администрация Дональда Трампа и Израиль обратились к правительствам Судана и Сомали с предложением о переселении палестинцев из Газы, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Кроме того, как потенциальное место проживания переселенцев рассматривается Сирия.

Посол Сомали в США сообщил телеканалу, что «ни администрация США, ни израильские власти не обращались к правительству относительно какого-либо предлагаемого переселения палестинцев в Сомали».

Правительство Судана не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

Источники сообщили, что администрация США попыталась связаться с новым временным правительством Сирии через стороннего посредника. При этом неясно, была ли какая-либо реакция Сирии.

Высокопоставленный сирийский чиновник сообщил, что ему неизвестно о каких-либо обращениях к своему правительству со стороны Израиля или США по поводу переселения жителей Газы.

Все три страны в той или иной степени столкнулись с боевыми действиями на своей территории и кризисом государственности.

Команда Трампа обдумывает идею переселения палестинцев в другую страну как один из сценариев в рамках прекращения войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа и восстановления разрушенного палестинского анклава.

Трамп выдвинул это предложение во время пресс-конференции 4 февраля вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Газа может стать «Ривьерой Ближнего Востока».

Позже президент США предположил, что у палестинцев будет выбор, уходить или нет. По его словам, палестинцы не будут иметь права вернуться в Газу по его плану, потому что анклав «не пригоден для проживания» и не будет таким еще долгие годы.

В январе ООН сообщила, что более 90% жилых домов в Газе либо повреждены, либо разрушены, а 1,9 миллиона мирных жителей Газы были перемещены. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в войне между Израилем и ХАМАС после террористической атаки 7 октября 2023 года погибло более 48 000 палестинцев.

Многие арабские правительства, ООН и другие государства осудили идею Трампа, а некоторые охарактеризовали эту идею как этническую чистку. Лига арабских государств одобрила египетский план послевоенного строительства для Газы. США и Израиль отвергли его.