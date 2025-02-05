Трамп принял первого иностранного лидера в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом. Об этом сообщает New York Times.

Напомним, это первый официальный визит иностранного лидера в США при новом президенте.

В ходе беседы с израильским премьером глава Белого дома заявил, что все требуют только одного – мира.

«Все требуют только одного. Знаете, что? Мир. Мы хотим мира», - сказал Трамп журналистам.

Кроме того, Дональд Трамп уже успел сделать ряд заявлений. Одно из них – палестинцы должны покинуть Газу. Президент США предложил переселить их в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет.

Также американский лидер назвал сектор Газа очень опасным для проживания местом и «площадкой под снос».