Эрдоган заявил, что предложения США по Газе не заслуживают внимания

Турция считает предложения новой администрации США по Газе не заслуживающими внимания и обсуждения. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед своим «азиатским туром», в рамках которого он посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан.

Так Эрдоган прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и что его жителям нужно переселиться в другие страны.

«С нашей точки зрения, предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», - заявил турецкий лидер, его слова приводит РИА Новости.

Свои идеи по поводу сектора Газа Трамп высказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Он назвал Газу опасным для проживания местом и «площадкой под снос», а палестинцам предложил покинуть регион и переселиться в Иорданию и Египет.

Также недавно стало известно о том, что Белый дом уже начал подготовку к переселению жителей Газы в регионы Сомалиленд, Пунтленд и Марокко. По версии израильского телеканала N12, это часть плана по восстановлению сектора Газа под эгидой США.