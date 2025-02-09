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Эрдоган заявил, что предложения США по Газе не заслуживают внимания

Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа, и предложил палестинцам переселиться в другие страны.
Анастасия Бобылева 2025-02-09 23:43:44
© Фото: © Bernd von Jutrczenka dpa Global Look Press

Турция считает предложения новой администрации США по Газе не заслуживающими внимания и обсуждения. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед своим «азиатским туром», в рамках которого он посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан.

Так Эрдоган прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и что его жителям нужно переселиться в другие страны.

«С нашей точки зрения, предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», - заявил турецкий лидер, его слова приводит РИА Новости.

Свои идеи по поводу сектора Газа Трамп высказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Он назвал Газу опасным для проживания местом и «площадкой под снос», а палестинцам предложил покинуть регион и переселиться в Иорданию и Египет.

Также недавно стало известно о том, что Белый дом уже начал подготовку к переселению жителей Газы в регионы Сомалиленд, Пунтленд и Марокко. По версии израильского телеканала N12, это часть плана по восстановлению сектора Газа под эгидой США.

#в стране и мире #сша #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #сектор Газа
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