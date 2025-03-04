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Лига арабских государств единогласно приняла план восстановления Газы

Страны Лиги подтвердили право палестинского народа на создание государства.
Владимир Рубанов 2025-03-04 23:52:37
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com

Участники Лиги арабских государств (ЛАГ) на чрезвычайном саммите единогласно проголосовали за план по восстановлению сектора Газа, который предложил Египет. Ранее свой проект реконструкции анклава внесли США.

План Египта предполагает сохранение палестинского народа на своих землях. Радикальное движение ХАМАС заявило, что приветствует этот документ.

Проект предполагает, что управление анклавом в течение полугода переходного периода будет возложено на некий сформированный комитет технократов. Лига арабских государств призвала Совбез ООН разместить на Западном берегу и в секторе Газа миротворцев.

План арабских стран для Газы предполагает вложения в размере 53 млрд долларов, сообщает Al-Jazeera. Реконструкцией будет руководить независимый орган или организация, созданная Палестинской администрацией с советом директоров под международным надзором.

Все средства должны быть направлены в международный фонд, - предположительно, во Всемирный банк, для обеспечения прозрачности. Корме прочего, Палестина намерена реформировать полицию в секторе Газа.

Страны - члены ЛАГ подтвердили право палестинцев на создание независимой суверенной страны на своей территории на основе решения о двух государствах. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить население Газы для реконструкции анклава после израильской военной операции. Большинство стран Европы и Ближнего Востока отвергли его.

#Египет #Реконструкция #сша #сектор Газа #восстановление #палестина #палестино-израильский конфликт #лига арабских государств
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