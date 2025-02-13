Саудовская Аравия выступила против переселения палестинцев из Газы

Саудовская Аравия положительно относится к идее создания ближневосточной Ривьеры в секторе Газа, но против выселения оттуда палестинцев. Об этом заявил саудовский посол в Великобритании принц Халед бен Бандар.

«Позиция моего правительства заключается в том, что мы приветствовали бы создание Ривьеры в секторе Газа. Я думаю, это было бы замечательно, но мы не собираемся делать это путем выселения палестинцев, и уж тем более не путем переселения их в Саудовскую Аравию», - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат пояснил, что Саудовская Аравия гостеприимная страна, которая готова принять палестинцев, если те захотят переехать, однако, по его мнению, они сами не желают уезжать.

«Знаете, 75 лет назад многие палестинцы покинули свои дома и потеряли их, я не думаю, что они захотят сделать это снова», - напомнил принц.

По его словам, перед реконструкцией анклава нужно «очистить» его и поставить правительство, которое признают другие страны, включая Израиль. Халед бен Бандар также повторил, что позиция Саудовской Аравии в отношении арабо-израильского конфликта остается прежней.

Ранее в Эр-Рияде озвучили условие для установления дипотношений с Израилем. Согласно заявлению саудовского МИД, для этого требуется прекратить ущемлять права палестинцев.