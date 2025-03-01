В МИД РФ призвали спецслужбы США повысить бдительность на фоне угроз Зеленского

Слова Владимира Зеленского о том, что «Америке еще предстоит увидеть проблемы», США следует воспринимать как угрозу. Об этом «Звезде» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для меня лично самое тревожное то, что он бросил фразу: "Америке еще предстоит увидеть проблемы". Он говорил не об экономике, не о финансах, он говорил именно о вопросах безопасности. Это, на мой взгляд, нужно рассматривать как угрозу человека, который несколько лет оттачивал террористическое, экстремистское... Мастерством нельзя назвать, но сколько терактов и сколько убийств на счету киевского режима - не счесть. И из уст такого антигероя услышать это... Я считаю, что американским спецслужбам стоит бы призадуматься и повысить бдительность», - пояснила она.

Захарова добавила, что за последние годы, при 46-м президенте США Джо Байдене, в США скопилось большое количество «неконтролируемых выходцев с Украины», пересекавших американскую границу нелегалов, и это «ключ к пониманию ситуации».



В беседе с нашим телеканалом представитель МИД также сравнила визит Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Дипломат подчеркнула, что вымышленная история стала явью.

Напомним, что поездка Зеленского в США накануне обернулась скандалом - в Овальном кабинете украинский лидер нахамил Трампу и Вэнсу, президент США в свою очередь отчитал визитера за нежелание заключить мирное соглашение, критику президента РФ Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал готовность России к урегулированию конфликта, и неблагодарность Америке за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию по итогам встречи отменили.

Позже стало известно, что США на фоне произошедшего рассматривают полную остановку помощи Киеву, прекращают программу по восстановлению энергосистемы Украины и сокращают число сотрудников агентства USAID в стране с 64 до 8.

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