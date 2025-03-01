Захарова сравнила визит Зеленского в Белый дом со сказкой Андерсена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Дипломат подчеркнула, что вымышленная история стала явью.

«Эта история была описана еще Хансом Кристианом Андерсоном в его сказке "Голый король" ("Новое платье короля", - Прим.ред.). Вот это та самая история, которая стала явью. Многие считали, что это просто сказка. На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они с одной стороны видят реальность, а с другой - по каким-то причинам боятся об этом говорить. Вот это та самая история, которая повторилась в 2025 году», - сказала она.