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Захарова сравнила визит Зеленского в Белый дом со сказкой Андерсена

Глава киевского режима предстал всем в своем истинном свете.
Сергей Лебедев 2025-03-01 14:19:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Дипломат подчеркнула, что вымышленная история стала явью.

«Эта история была описана еще Хансом Кристианом Андерсоном в его сказке "Голый король" ("Новое платье короля", - Прим.ред.). Вот это та самая история, которая стала явью. Многие считали, что это просто сказка. На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они с одной стороны видят реальность, а с другой - по каким-то причинам боятся об этом говорить. Вот это та самая история, которая повторилась в 2025 году», - сказала она.

Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский предстал всем в своем истинном свете.

«И самое главное, что у людей появилась возможность сказать об этом открыто», - добавила дипломат.

Напомним, ранее телеканал «Звезда» рассказывал, как мировая общественность отреагировала на перепалку между Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом.

#Мария Захарова #Дональд Трамп #МИД РФ #Владимир Зеленский #Вашингтон #перепалка
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