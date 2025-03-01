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Госдеп США прекратил программу по восстановлению энергосистемы Украины

По мнению одного из сотрудников USAID, такое решение даст понять России, что США не на стороне Украины.
Анастасия Бобылева 2025-03-01 02:25:19
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik, РИА Новости

Госдеп США остановил реализацию программы американского агентства по международному развитию (USAID), которая была направлена на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух сотрудников USAID, работавших на Украине.

«Госдеп прекратил реализацию инициативы агентства США по международному развитию, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», - приводит текст публикации 360.ru.

Один из сотрудников агентства считает, что такое решение даст понять России, что для Штатов не имеют значения Украина или прошлые американские инвестиции. По его мнению, это позволит повлиять на переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта.

Ранее состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Вместо подписания сделки по редкоземельным металлам разговор закончился перепалкой, в результате чего Зеленского выгнали из Белого дома. Как заявил Трамп, глава киевского режима проявил неуважение к США в ходе диалога.

#Украина #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Госдеп США #энергосистема
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