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Рубио заявил, что Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год

Госсекретарь США отметил, что попытки Европы «ослабить Россию» выглядят не очень реалистичными.
Анна Касаткина 2025-03-01 11:42:41
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Европа желала бы затянуть украинский конфликт еще на год в надежде ослабить Россию. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, он интересовался у европейцев, в чем заключается их план по окончанию боевых действий.

«И министр иностранных дел одной страны... сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира», - заявил Рубио, подчеркнув, что план выглядит как «не очень реалистичный».

Он также обратил внимание на высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас, поддержавшей главу киевского режима Владимира Зеленского после перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Белом Доме. Та отметила, что «свободному миру нужен новый лидер», а примерить его роль следует европейцам.

«Эти люди играют в глупые игры и выступают с подобными заявлениями», - сказал глава госдепа США.

Поездка Зеленского в США накануне обернулась скандалом - в Овальном кабинете украинский лидер нахамил Трампу и Вэнсу, президент США в свою очередь отчитал визитера за нежелание заключить мирное соглашение, критику президента РФ Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал готовность России к урегулированию конфликта, и неблагодарность Америке за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию по итогам встречи отменили.

Позже стало известно, что США на фоне произошедшего рассматривают полную остановку помощи Киеву, прекращают программу по восстановлению энергосистемы Украины и сокращают число сотрудников агентства USAID в стране с 64 до 8.

#в стране и мире #Европа #конфликт #Госдеп США #Марко Рубио
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