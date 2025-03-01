Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Во время произошедшей 28 февраля встречи президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского глава Белого дома потребовал перестать произносить критику в адрес президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Трамп потребовал начать движение к миру.

«Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина - это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну», - призвал Трамп.

Напомним заявление Трампа о неготовности Зеленского к мирному урегулированию. Он считает, что украинский политик чувствует свое преимущество, когда Вашингтон на стороне Киева.