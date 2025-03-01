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Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Американский лидер сказал, что Зеленскому нужно заявить о желании заключить мир.
Дарина Криц 2025-03-01 02:59:41
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Во время произошедшей 28 февраля встречи президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского глава Белого дома потребовал перестать произносить критику в адрес президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Трамп потребовал начать движение к миру.

«Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина - это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну», - призвал Трамп.

Напомним заявление Трампа о неготовности Зеленского к мирному урегулированию. Он считает, что украинский политик чувствует свое преимущество, когда Вашингтон на стороне Киева.

 

#Россия #Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Путин #Владимир Зеленский #критика #украинский конфликт
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