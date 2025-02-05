МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CBS: водолазы нашли тела всех 67 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Останки 66 человек идентифицированы.
Владимир Рубанов 2025-02-05 00:57:17
© Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Keystone Press Agency, Global Look Press

Обнаружены останки всех 67 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, сообщает CBS News. В результате столкновения в воздухе 30 января пассажирский самолет Bombardier и армейский вертолет Black Hawk упали в реку Потомак.

Останки 66 человек были идентифицированы, сообщает телеканал со ссылкой на официальных лиц.

Части кабины и хвоста авиалайнера извлечены из воды. Обломки подняли краном и погрузили на баржу.

Следователи заявили, что они все еще изучают данные полета и бортовые самописцы обоих самолетов. Они получили журналы обучения и полетов для обоих экипажей, журналы технического обслуживания для обоих воздушных судов и составляют ежедневные истории экипажей.

Кроме того, завершены опросы всех пяти авиадиспетчеров, работавших в ночь столкновения.

Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 выполнял рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтонский национальный аэропорт Рональда Рейгана. На борту было 60 пассажиров и четверо членов.

По меньшей мере три пассажира имели гражданство России. На борту находились спортсмены, тренеры и члены их семей, которые возвращались домой после участия в Национальном лагере развития и чемпионате США по фигурному катанию в Уичито.

В частности, на борту были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и ее ученики.

#Спорт #фигурное катание #сша #Вашингтон #пассажиры #Спортсмены #авиакастрофа #потомак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 