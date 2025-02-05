CBS: водолазы нашли тела всех 67 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Обнаружены останки всех 67 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, сообщает CBS News. В результате столкновения в воздухе 30 января пассажирский самолет Bombardier и армейский вертолет Black Hawk упали в реку Потомак.

Останки 66 человек были идентифицированы, сообщает телеканал со ссылкой на официальных лиц.

Части кабины и хвоста авиалайнера извлечены из воды. Обломки подняли краном и погрузили на баржу.

Следователи заявили, что они все еще изучают данные полета и бортовые самописцы обоих самолетов. Они получили журналы обучения и полетов для обоих экипажей, журналы технического обслуживания для обоих воздушных судов и составляют ежедневные истории экипажей.

Кроме того, завершены опросы всех пяти авиадиспетчеров, работавших в ночь столкновения.

Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 выполнял рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтонский национальный аэропорт Рональда Рейгана. На борту было 60 пассажиров и четверо членов.

По меньшей мере три пассажира имели гражданство России. На борту находились спортсмены, тренеры и члены их семей, которые возвращались домой после участия в Национальном лагере развития и чемпионате США по фигурному катанию в Уичито.

В частности, на борту были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и ее ученики.