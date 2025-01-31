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Захарова: у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт

Также российское гражданство мог иметь еще один человек.
Сергей Лебедев 2025-01-31 10:38:30
© Фото: IMAGO, Matrix Images, Gent Shkul, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Трое погибших в результате авиакатастрофы в США имели российское гражданство. Об этом в пятницу заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российский паспорт мог быть еще у одной жертвы трагедии. Эта информация уточняется.

«Остальных мы рассматриваем как наших соотечественников», - отметила Мария Захарова.

Напомним, накануне возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана самолет Bombardier CL-600-2C10, летевший из Уичито, во время захода на посадку столкнулся с военным вертолетом Sikorsky VH-60M Black Hawk. Оба летательных аппарата упали в реку Потомак.

На борту лайнера находились 64 человека, в вертолете - трое. Найти выживших в результате авиакатастрофы не удалось.

Среди пассажиров самолета были тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

#Россия #Катастрофа #Самолет #вертолет #Аэропорт #Мария Захарова #мид #потомак
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