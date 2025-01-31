Захарова: у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт

Трое погибших в результате авиакатастрофы в США имели российское гражданство. Об этом в пятницу заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российский паспорт мог быть еще у одной жертвы трагедии. Эта информация уточняется.

«Остальных мы рассматриваем как наших соотечественников», - отметила Мария Захарова.

Напомним, накануне возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана самолет Bombardier CL-600-2C10, летевший из Уичито, во время захода на посадку столкнулся с военным вертолетом Sikorsky VH-60M Black Hawk. Оба летательных аппарата упали в реку Потомак.

На борту лайнера находились 64 человека, в вертолете - трое. Найти выживших в результате авиакатастрофы не удалось.

Среди пассажиров самолета были тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова.