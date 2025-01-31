В США сообщили, что за столкнувшимися бортами следил один диспетчер

Причиной произошедшей вечером 29 января трагедии в небе над Вашингтоном может быть и нехватка диспетчеров. В интервью NBC News подполковник в отставке ВС США Дэрин Гауб сообщил, что в тот день количество персонала в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана было «ненормальным» для такого количества трафика и времени суток.

«В учебной миссии было меньше командиров экипажей, чем обычно, чтобы сканировать небо на предмет потенциальных опасностей. Хотя в таких миссиях обычно три командира, <...> в среду был один», - приводит его слова американский телеканал.

Напоминаем, инцидент возник в результате столкновения военного вертолета UH-60 Black Hawk с самолетом гражданской авиации Bombardier CRJ700 недалеко от аэропорта в Вашингтоне. По данным СМИ, погибли все 67 человек, находившихся на обоих бортах.

На борту лайнера были российская чемпионка мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и ее супруг Вадим Наумов. Оба они - чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной Российской Федерации. Москва контактирует с Вашингтоном по вопросу возвращения тел погибших в авиакатастрофе россиян.