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В США сообщили, что за столкнувшимися бортами следил один диспетчер

Бывший американский военный сообщил, что количеству трафика и времени суток не соответствовало количество персонала в вашингтонском аэропорту.
Дарина Криц 2025-01-31 23:47:10
© Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Keystone Press Agency Globallookpress

Причиной произошедшей вечером 29 января трагедии в небе над Вашингтоном может быть и нехватка диспетчеров. В интервью NBC News подполковник в отставке ВС США Дэрин Гауб сообщил, что в тот день количество персонала в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана было «ненормальным» для такого количества трафика и времени суток.

«В учебной миссии было меньше командиров экипажей, чем обычно, чтобы сканировать небо на предмет потенциальных опасностей. Хотя в таких миссиях обычно три командира, <...> в среду был один», - приводит его слова американский телеканал.

Напоминаем, инцидент возник в результате столкновения военного вертолета UH-60 Black Hawk с самолетом гражданской авиации Bombardier CRJ700 недалеко от аэропорта в Вашингтоне. По данным СМИ, погибли все 67 человек, находившихся на обоих бортах.

На борту лайнера были российская чемпионка мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и ее супруг Вадим Наумов. Оба они - чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной Российской Федерации. Москва контактирует с Вашингтоном по вопросу возвращения тел погибших в авиакатастрофе россиян.

#в стране и мире #сша #Вашингтон #авиакатастрофа #Диспетчеры
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