Фигуристка Волянская и ее ученики находились в упавшем в США самолете

На борту разбившегося в США самолета находились бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и ее ученики. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил фигурист Антон Спиридонов. Сам он на лайнере не летел, хоть и фигурировал в списках пассажиров, которые появились в Интернете.

«Я сейчас немного в шоке. Я вернулся в понедельник, прилетел к родителям домой во Флориду. Я менял себе билеты», - отметил спортсмен.

Напомним, трагедия произошла возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk.

Обломки воздушного судна упали в реку Потомак. Сейчас на месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Информация о выживших не поступала.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что на борту рухнувшего самолета не было действующих российских спортсменов.