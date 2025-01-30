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Фигуристка Волянская и ее ученики находились в упавшем в США самолете

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках РФ сообщили, что на борту лайнера не было действующих российских спортсменов.
Сергей Лебедев 2025-01-30 12:18:54
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

На борту разбившегося в США самолета находились бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и ее ученики. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил фигурист Антон Спиридонов. Сам он на лайнере не летел, хоть и фигурировал в списках пассажиров, которые появились в Интернете.

«Я сейчас немного в шоке. Я вернулся в понедельник, прилетел к родителям домой во Флориду. Я менял себе билеты», - отметил спортсмен.

Напомним, трагедия произошла возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk.

Обломки воздушного судна упали в реку Потомак. Сейчас на месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Информация о выживших не поступала.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что на борту рухнувшего самолета не было действующих российских спортсменов.

#Самолет #сша #крушение #Вашингтон #наш эксклюзив #Спортсмены #фигуристы #Антон Спиридонов #Инна Волянская
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