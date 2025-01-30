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Самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом в США

Сейчас на месте крушения работают около 300 спасателей.
Сергей Лебедев 2025-01-30 09:34:54
© Фото: IMAGO, mpi34, Global Look Press

Пассажирский самолет раскололся на две части после столкновения с военным вертолетом возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают американские СМИ.

Отмечается, что обломки лайнера упали в реку Потомак. Они находятся на глубине около двух метров. Сейчас на месте происшествия работают водолазы.

«Самолет находится на глубине около семи футов, а вертолет перевернут в воде», - пишет NBC News.

Ранее появились сообщения, что из реки Потомак достали тела 18 погибших. Всего на борту самолета находились 64 человека, а в вертолете - трое.

На данный момент на месте крушения работают около 300 спасателей. По факту трагедии проводится расследование.

#в стране и мире #Самолет #сша #крушение #происшествие #Вашингтон #ЧП #авиакатастрофа #столкновения #потомак
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