Reuters: военный самолет США с мигрантами вылетел в Индию

США начали депортировать мигрантов в Индию, сообщает Reuters. Пока это самый дальний пункт назначения военно-транспортных рейсов администрации Дональда Трампа для высылки иностранцев.

Американский чиновник сказал, что военный самолет Boeing C-17 вылетел в Индию с мигрантами на борту. К месту назначения он прибудет не раньше, чем через 24 часа.

До сих пор военные самолеты доставляли мигрантов в Гватемалу, Перу и Гондурас. Депортация таким способом в Гватемалу на прошлой неделе, вероятно, стоила не менее 4 675 долларов за мигранта, пишет агентство.

Колумбия ранее отказалась принимать военно-транспортные самолеты с депортируемыми, но после угрозы ввести пошлины президент страны приготовил для сограждан свой самолет и воздушные суда национальной авиации.

Ранее сообщалось, что Индия готова работать с администрацией Дональда Трампа по репатриации своих нелегальных граждан в США. Около 18 тысяч нелегалов из Индии были установлены американскими властями, писал The Economist.

Через сотрудничество с Вашингтоном Нью-Дели надеется защитить законные каналы иммиграции для граждан Индии, которые въезжают в США, в частности, по студенческим визам и разрешениям для квалифицированных рабочих.

Трамп 20 января подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Это позволило направить войска на южную границу, чтобы «отразить вторжение» нелегалов. Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и обещал провести самую масштабную операцию по депортации нелегалов.