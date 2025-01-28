Президент Колумбии Петро сообщил о скором прибытии мигрантов из США

Колумбийский президент Густаво Петро рассказал, что утром 28 января граждане прибудут в страну из США, где их считают нелегальными мигрантами.

По его информации, их привезут специальными самолетами - воздушными судами национальной авиации. Кроме того, из уважения к их достоинству, эти колумбийцы будут без наручников.

«Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии на рассвете. Их привезет наша авиация, и они прибудут без наручников. Положение об уважении к достоинству депортированных уже поддерживается в ООН и будет применяться ко всем странам, которые направляют их к нам», - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, задолго до избрания на пост президента США Дональд Трамп пообещал заняться наведением в стране порядка в сфере миграции, пригрозив выдворить нелегалов из Соединенных Штатов. После победы на выборах 2024 года и инаугурации Трамп приказал провести рейды в нескольких американских городах.

Затем последовала депортация на военных самолетах закованных в кандалы граждан Колумбии и Бразилии, Гватемалы. В случае с Колумбией, президент Петро не разрешил этим самолетам приземляться на территории страны, обосновывая это сохранением человеческого достоинства колумбийских граждан, а после согласился принимать депортационные рейсы. Для возвращения жителей на родину начали готовить президентский самолет.