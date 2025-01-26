Колумбия приготовила борт президента, чтобы забрать нелегалов из США

Власти Колумбии готовят президентский борт для вывоза из США соотечественников, признанных нелегальными мигрантами.

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро приготовило самолет президента, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников. Они должны были прибыть в страну сегодня рано утром депортационными рейсами. Эта мера принимается в рамках обязательств правительства гарантировать им достойные условия возвращения», - сообщила в социальных сетях администрация президента Колумбии.

При этом сам президент Петро в соцсети Х написал, что в Колумбии на нелегальном положении находятся 15 660 американцев.

Прежде он негативно отреагировал на меры, которые предприняли власти США для высылки нелегальных мигрантов. Петро написал, что американцы не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам, после чего он запретил приземляться самолетам с нелегалами на борту на территории Колумбии, и призвал Вашингтон разработать «протокол достойного обращения» с мигрантами.

В то время как вступивший в должность президента США Дональд Трамп закрыл въезд в США для колумбийских чиновников.

До этого, 25 января, самолеты американских ВВС доставили в Гватемалу первую группу нелегальных мигрантов. Прежде сообщалось о трех военных самолетах, но еще один остался в США, не получив от Мексики разрешения на посадку.