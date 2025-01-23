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Трамп распорядился выдворять нелегалов через южную границу

Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился направить на границу с Мексикой полторы тысячи военнослужащих.
Ян Брацкий 2025-01-23 02:16:06
© Фото: Charles Reed, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Мигрантов, незаконно попавших в США через южную границу, необходимо выдворить обратно. Такое распоряжение министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту отдал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Президент Трамп дает разрешение и поручает <...> предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов», - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Для реализации данного указания США направляют на границу с Мексикой полторы тысячи военных. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что их основной задачей будет обеспечение безопасности Соединенных Штатов.

Указ по борьбе с засильем нелегалов стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом после инаугурации на пост президента США. Также Трамп распорядился возобновить строительство стены на границе с Мексикой и объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Накануне стало известно, что в США начали задерживать нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации. Операции иммиграционной и таможенной службы (ICE) проводятся по всей стране. Речь идет о полицейских рейдах в целях борьбы с угрозами общественной безопасности.

#сша #Трамп #мигранты #мексика #нелегалы #депортация
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