Вице-канцлер ФРГ: Европа готова ввести ответные пошлины против США

Если американский президент Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, то европейские страны сделают то же самое на товары из США. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

«Мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать - это очень плохая альтернатива... Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали», - передает слова Хабека немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger.

По словам немецкого политика, между ЕС и США может произойти торговая война.

Ранее в ЕС уже заявляли о готовности соразмерно ответить на пошлины США.

Против введения пошлин на товары выступают и другие страны. Так, власти Китая анонсировали контрмеры в ответ на американские тарифы. Ответные меры против пошлин Соединенных Штатов также вводят Мексика и Канада.