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Вице-канцлер ФРГ: Европа готова ввести ответные пошлины против США

Европа ранее уже заявляла о готовности соразмерно ответить США.
Виктория Бокий 2025-02-03 03:42:44
© Фото: Henning Kaiser dpa Globallookpress

Если американский президент Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, то европейские страны сделают то же самое на товары из США. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

«Мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать - это очень плохая альтернатива... Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали», - передает слова Хабека немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger.

По словам немецкого политика, между ЕС и США может произойти торговая война.

Ранее в ЕС уже заявляли о готовности соразмерно ответить на пошлины США.

Против введения пошлин на товары выступают и другие страны. Так, власти Китая анонсировали контрмеры в ответ на американские тарифы. Ответные меры против пошлин Соединенных Штатов также вводят Мексика и Канада.

#в стране и мире #сша #ЕС #ФРГ #пошлины #Роберт Хабек
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