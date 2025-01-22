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В ЕС заявили о готовности соразмерно ответить на пошлины США

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что объединение готово защищать свои ценности и интересы.
Сергей Лебедев 2025-01-22 12:18:58
© Фото: Jens Kalaene, ZB, Global Look Press

Европейский союз готов соразмерно ответить, если Соединенные Штаты введут пошлины на товары из ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, объединение готово защищать свои ценности и интересы.

«Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы отреагируем соразмерно», - сказал политик в интервью CNBC.

Напомним, после своей инаугурации Дональд Трамп потребовал от ЕС нарастить закупки нефти и газа у США. Иначе, по его словам, Соединенные Штаты введут пошлины на европейские товары.

Ранее в разговоре со «Звездой» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Европа уже покупает американский газ и приобрести еще больше невозможно. По его словам, весь объем СПГ, производящегося в США, уже законтрактован. 

#в стране и мире #сша #нефть #ЕС #евросоюз #газ #ответ #пошлины #Валдис Домбровскис
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