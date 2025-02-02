Трюдо объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Канада введет ответные пошлины на американские товары. Об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, сбор будет взиматься в том числе со спиртных напитков и скоков, овощей и фруктов, одежды и обуви, бытовой техники и мебели.

«Я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США 25-процентными пошлинами на американские товары объемом 155 миллиардов долларов», - цитирует слова политика Global News.

Джастин Трюдо отметил, что ответ может включать и нетарифные меры, которые коснутся энергетического сектора и полезных ископаемых. Кроме того, он призвал своих сограждан отказаться от покупки американских товаров.

«У вас есть много способов внести свой вклад. Вы можете проверять этикетки в супермаркете и выбирать канадские продукты. Это может означать выбор канадского ржаного виски вместо бурбона из Кентукки или полный отказ от апельсинового сока из Флориды», - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что на вводимые США пошлины ответит Мексика. Ее президент Клаудия Шейнбаум поручила привести в исполнение план, включающий в себя различные меры по защите национальных интересов.