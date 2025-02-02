Президент Мексики поручила ввести ответные пошлины против США

Мексика введет ответные пошлины против США. Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум поручила привести в исполнение план, включающий в себя различные меры по защите национальных интересов.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», - написала она в соцсети Х.

Она назвала клеветой заявления Белого дома о связях правительства Мексики с преступным миром и подчеркнула, что отвергает эту клевету, а также любые попытки посягательства на территорию ее страны.

«Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие», - пишет Шейнбаум.

По ее словам, Мехико не желает конфронтации и не хочет, чтобы фетанил попадал в США или какие-либо другие страны. Мексиканский президент предложила объединить усилия и создать рабочую группу из «лучших специалистов в области общественного здравоохранения и безопасности», чтобы решить проблему путем диалога, а не с помощью тарифов.

Ранее США ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, а также из КНР (10%). Соответствующий указ американский президент Дональд Трамп подписал 1 февраля. В СМИ появилась информация, что тарифы на импорт из Канады начнут действовать с 4 февраля. О том, с какого дня действуют тарифы на товары из двух других стран, точной информации нет.