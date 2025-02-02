Китай анонсировал контрмеры в ответ на пошлины США

Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию в ответ на американские тарифы, а также примет соответствующие шаги для защиты своих экономических интересов. Об этом сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР.

В министерстве заявили, что односторонние действия США нарушают нормы ВТО и усугубляют проблемы, нанося значительный урон двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы намерены подать иск в ВТО в ответ на неправомерные действия США и принять все необходимые меры для защиты наших законных прав и интересов. Мы категорически осуждали эти действия еще при предыдущих американских администрациях», - подчеркнули представители ведомства.

Пекин призвал Вашингтон пересмотреть свои действия и вернуться к конструктивному диалогу, основанному на принципах равноправия и взаимоуважения. В ведомстве отметили, что важно совместно решать возникшие вопросы и развивать экономическое партнерство.

Ранее США объявили о введении с 4 февраля 25%-х пошлин на товары из Канады и Мексики, для Китая размер пошлин составит 10%. В ответ Канада ввела встречные пошлины на ряд товаров американского производства, включая соки, овощи, фрукты, одежду, обувь и бытовую технику.

Напомним, президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила разработать план, включая комплекс мер для защиты национальных интересов.