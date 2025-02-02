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Ребенок погиб в семье, которая ранее потеряла детей из-за отравления дихлофосом

Прокуратура региона организовала проверку. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Никита Матосов 2025-02-02 07:08:18
© Фото: Прокуратура Красноярского края

В семье из Красной Сопки Красноярского края, где в сентябре 2024 года вследствие отравления погибли четверо детей, умер трехмесячный мальчик, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Тело ребенка в своей кроватке нашла мать. Как сообщили в ведомстве, признаков насилия при осмотре ребенка не выявили.

«Мальчик находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него ранее зафиксировано не было. Как сообщила мать ребенка, ее обычный рацион питания не изменялся. По предварительной информации, причиной смерти могло стать удушье рвотными массами, однако точную причину сможет установить только экспертиза», - заявили в прокуратуре региона.

В настоящее время организуется процессуальная проверка, результаты которой контролирует прокуратура. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).

Ранее в этой же семье в Назаровском районе Красноярского края погибли четыре ребенка от отравления неизвестным веществом. Позже стало известно, что в анализах погибших обнаружили следы средств от насекомых. В региональном Следственном комитете России сообщили, что продукция этого типа была найдена в доме пострадавшей семьи и изъята для дальнейшего исследования. Отцу погибших детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

#в стране и мире #Красноярский край #отравление #прокуратура РФ #дихлофос #дети погибли
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