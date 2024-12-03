Отцу погибших в Красноярском крае детей предъявили обвинение

Отцу погибших в Красноярском крае четверых детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), пишет RT.

Upd. Глава семейства на допросе признал свою вину.

Ранее сообщалось, что эксперты установили точную причину смерти детей. 23 сентября они погибли в результате попадания в организм инсектицидов. Напомним, что в канун трагедии отец семейства обработал инсектицидом помещение дома. В результате трагедии родители детей были госпитализированы, но вскоре их выписали.