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Отцу погибших в Красноярском крае детей предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что эксперты установили, что причиной гибели детей стало попадание в организм инсектицидов.
Глеб Владовский 2024-12-03 07:27:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Отцу погибших в Красноярском крае четверых детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), пишет RT.

Upd. Глава семейства на допросе признал свою вину.

Ранее сообщалось, что эксперты установили точную причину смерти детей. 23 сентября они погибли в результате попадания в организм инсектицидов. Напомним, что в канун трагедии отец семейства обработал инсектицидом помещение дома. В результате трагедии родители детей были госпитализированы, но вскоре их выписали.

#в стране и мире #Красноярский край #СК РФ #пищевое отравление #инсектицид
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