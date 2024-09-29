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Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском

Продукцию с завода, которую нашли в доме у отравившейся семьи, изъяли для проведения анализа.
Глеб Владовский 2024-09-29 12:26:06
© Фото: СК РФ

Представителя компании-производителя дихлофоса, который нашли в доме отравившейся под Красноярском семьи, допросили в качестве свидетеля. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете России.

«В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства», - цитирует заявление ТАСС.

В ведомстве добавили, что сотрудники следственных органов осмотрели завод, на котором производят инсектицидное средство. Также они изъяли продукцию для проведения необходимых исследований.

Ранее в СК сообщили, что не планируют возбуждать новое уголовное дело по инциденту с отравившейся семьей. Уточняется, что все решения будут приниматься только после того, как станут известны результаты всех экспертиз.

#в стране и мире #Красноярский край #СК РФ #дихлофос #отравление детей
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