Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском

Представителя компании-производителя дихлофоса, который нашли в доме отравившейся под Красноярском семьи, допросили в качестве свидетеля. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете России.

«В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства», - цитирует заявление ТАСС.

В ведомстве добавили, что сотрудники следственных органов осмотрели завод, на котором производят инсектицидное средство. Также они изъяли продукцию для проведения необходимых исследований.

Ранее в СК сообщили, что не планируют возбуждать новое уголовное дело по инциденту с отравившейся семьей. Уточняется, что все решения будут приниматься только после того, как станут известны результаты всех экспертиз.