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Трамп высказался о планах на Гренландию и Панамский канал

Ранее Трамп не исключил военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией. 
Ирина Егорова 2025-02-21 04:49:34
© Фото: IMAGO, Jim LoScalzo - Pool via CN, Global Look Press

Соединенные Штаты по-прежнему «присматриваются» к Гренландии и должны «вернуть» себе Панамский канал, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами.

«Мы должны вернуть Панамский канал, ведь сегодня Китай фактически забрал его себе», — сказал президент и напомнил, что  американцы вырыли  этот один из важнейших транспортных водных путей международного значения. 

Ранее американский лидер не исключал применения военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией. Что касается Панамского канала, Трамп неоднократно заявлял о желании вернуть его в юрисдикцию США  из-за «смехотворно» высоких тарифов. По его словам, эта водная артерия является жизненно важным национальным достоянием для американского государства.

Еще одной территориальной инициативой Трампа, которую он хочет реализовать на посту президента США, является покупка Гренландии. Новый президент США захотел купить этот арктический остров еще в 2019 году - администрация хотела предложить властям страны $600 млн  в год - но тогда получил отказ от Гренландии и Дании. Сейчас Трамп заявил, что остров имеет стратегическое значение для ВС США.

Кроме того, он предлагал Канаде и Мексике стать новыми штатами США.

#в стране и мире #сша #Трамп #Гренландия #панамский канал
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