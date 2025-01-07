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Трамп не исключил военных средств для присоединения Гренландии

По словам Трампа, Дания должна уступить остров для защиты «Свободного мира», в том числе от кораблей Китая и России.
Владимир Рубанов 2025-01-07 20:48:25
© Фото: Pvt. Andrew Estrada Keystone Press Agency, Global Look Press

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландию «для целей национальной безопасности». Об этом он сказал в ходе выступления перед прессой 7 января в своем поместье в Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, Дания должна пойти на это для защиты «Свободного мира», в том числе от кораблей Китая и России.

«Вам даже не нужны бинокли, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», - подчеркнул он.

Будущий глава государства не исключил использования военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

На прямой вопрос, исключает ли он возможность использования «военного или экономического принуждения» для достижения своей цели по установлению контроля над этими территориями, избранный президент ответил «нет».

«Нет, я не могу гарантировать вам ни одного из этих двух пунктов, но могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности», - сказал он.

После своего избрания Трамп уже не раз поднимал вопрос о присоединении Панамского канала и Гренландии. Кроме того, он предлагал Канаде и Мексике стать новыми штатами США.

#Китай #сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #Панама #панамский канал
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