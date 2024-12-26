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Трамп назвал плюсы включения Канады в США в рождественском обращении

Американский лидер пообещал Канаде стать самой защищенной страной в мире, если она будет 51 штатом.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 03:55:12
© Фото: HOCH ZWEI, Global Look Press

В своем рождественском поздравлении избранный президент США Дональд Трамп описал «плюсы» включения Канады в состав Соединенных Штатов. Ранее он говорил о возвращении Панамского канала и покупке Гренландии.

«Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом. Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире», — написал политик в соцсети Truth Social.

В частности, он обратился с «поздравлением» к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Он заявил, что в стране очень высокие налоги, а в случае, если она станет 51 штатом США, то они сократятся на 60%, бизнес удвоится, а страна станет самой защищенной в мире.

В том же духе он обратился и к жителям Гренландии. Он вновь объявил, что остров, находящийся в составе Дании, нужен США для нацбезопасности. По его словам Гренландия «хочет, чтобы там были США», Трамп резюмировал свое обращение словами «и мы будем»

#сша #Трамп #Рождество #Гренландия #Канада #обращение #панамский канал #51 штат
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