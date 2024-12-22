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Трамп пригрозил вернуть Панамский канал

Избранный президент Трамп раскритиковал взимаемые Панамой сборы, подчеркнув важность Панамского канала для США.
Дарина Криц 2024-12-22 06:47:35
© Фото: Li Muzi XinHua Globallookpress

Победивший на выборах президента США в ноябре 2024 года Дональд Трамп раскритиковал тарифы, которые взимают власти Панамы за пользование Панамским каналом. В своей социальной сети Truth Social он пригрозил вернуть его в американскую юрисдикцию из-за «смехотворно» высоких тарифов.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», - написал Трамп.

Кроме того, он напомнил, что эта водная артерия является жизненно важным национальным достоянием для американского государства и отметил его критическую роль для экономики и национальной безопасности.

В 2017 году Трамп называл американцев нацией, которая вырыла Панамский канал.

Панамский канал является искусственным водным путем на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Панама #панамский канал #высокие тарифы
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