МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал владение Гренландией абсолютной необходимостью для США

Новым послом США в Дании станет сооснователь PayPal, бывший посол в Швеции Кен Хауэри, сообщил Трамп.
Елизавета Кондрикова 2024-12-23 06:37:22
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп назвал абсолютной необходимостью для Соединенных Штатов владение Гренландией и контроль над автономией. Об этом политик заявил в контексте назначения нового американского посла в Дании.

«В целях национальной безопасности и обеспечения свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», - говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Так, новым послом страны в Дании станет сооснователь PayPal и бывший посол США в Швеции Кен Хауэри, написал Трамп. Он выразил уверенность в том, что Хауэри «прекрасно справится» с представлением интересов США в регионе.

Напомним, в 2019 году стало известно о намерении Трампа, который тогда занимал должность президента США, приобрести Гренландию в бессрочное владение. Сообщалось, что его администрация хотела предложить властям страны $600 млн  в год.

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #посол
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 