Трамп назвал владение Гренландией абсолютной необходимостью для США

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп назвал абсолютной необходимостью для Соединенных Штатов владение Гренландией и контроль над автономией. Об этом политик заявил в контексте назначения нового американского посла в Дании.

«В целях национальной безопасности и обеспечения свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», - говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Так, новым послом страны в Дании станет сооснователь PayPal и бывший посол США в Швеции Кен Хауэри, написал Трамп. Он выразил уверенность в том, что Хауэри «прекрасно справится» с представлением интересов США в регионе.

Напомним, в 2019 году стало известно о намерении Трампа, который тогда занимал должность президента США, приобрести Гренландию в бессрочное владение. Сообщалось, что его администрация хотела предложить властям страны $600 млн в год.