Украинские власти сорвали сделку с США по редкоземельным металлам, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами. Он уточнил, что Киев сорвал ее два дня назад.

«У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад», - констатировал американский лидер.

Впервые идею об использовании ресурсов на территории Украины Зеленский предложил Джо Байдену, когда представлял свой «план победы». Далее Трамп предложил Зеленскому заключить соглашение в качестве способа «возместить США миллиарды долларов» за поддержку, которые Вашингтон предоставлял Киеву с начала специальной военной операции. Ее объем был оценен в $500 млрд. Киев в ответ рассчитывал на гарантии безопасности от США или так называемое неядерное стратегическое сдерживание.

По словам советник по национальной безопасности президента США Майка Уолтца, Владимир Зеленский поступил бы «очень мудро», если бы принял предложенную Трампом сделку о предоставлении США половины украинских редкоземельных минеральных ресурсов в обмен на постоянную поддержку.