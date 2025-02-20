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Памфилова отметила вклад «Звезды» в патриотическое воспитание молодежи

Председатель ЦИК России отметила, что телеканал нашел живой отклик в сердцах миллионной аудитории.
Сергей Лебедев 2025-02-20 22:12:51
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

За годы вещания «Звезда» заняла в российском медиапространстве лидерские позиции. Достичь такого результата удалось благодаря слаженной работе профессиональной команды. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в своей поздравительной телеграмме по случаю 20-летнего юбилея телеканала.

«Объективное освещение новостной повестки, эксклюзивная информация от военных корреспондентов с передовой, документальные фильмы и радиопередачи, защищающие от исторических фальсификаций, художественные киноленты, повествующие о героических страницах нашей истории, - все это находит живой отклик в сердцах миллионной аудитории и способствует патриотическому воспитанию молодого поколения», - отметила глава ЦИК.

Элла Памфилова пожелал сотрудникам «Звезды» здоровья, благополучия, творческих достижений и реализации намеченных планов на благо Отечества.

«Благодарю вас за внимание к избирательной системе. Рассчитываю, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится и воплотится в ярких совместных проектах», - добавила она.

Напомним, сегодня «Звезда» празднует 20 лет со дня начала вещания. С юбилеем телеканал поздравили Владимир ПутинМихаил Мишустин, Андрей Белоусов, Сергей Иванов и другие государственные деятели.

#юбилей #телеканал «Звезда» #поздравления #Элла Памфилова #отечественная журналистика #цик России
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