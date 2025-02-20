Памфилова отметила вклад «Звезды» в патриотическое воспитание молодежи

За годы вещания «Звезда» заняла в российском медиапространстве лидерские позиции. Достичь такого результата удалось благодаря слаженной работе профессиональной команды. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в своей поздравительной телеграмме по случаю 20-летнего юбилея телеканала.

«Объективное освещение новостной повестки, эксклюзивная информация от военных корреспондентов с передовой, документальные фильмы и радиопередачи, защищающие от исторических фальсификаций, художественные киноленты, повествующие о героических страницах нашей истории, - все это находит живой отклик в сердцах миллионной аудитории и способствует патриотическому воспитанию молодого поколения», - отметила глава ЦИК.

Элла Памфилова пожелал сотрудникам «Звезды» здоровья, благополучия, творческих достижений и реализации намеченных планов на благо Отечества.

«Благодарю вас за внимание к избирательной системе. Рассчитываю, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится и воплотится в ярких совместных проектах», - добавила она.

Напомним, сегодня «Звезда» празднует 20 лет со дня начала вещания. С юбилеем телеканал поздравили Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Сергей Иванов и другие государственные деятели.