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Сергей Иванов: «Звезда» мужественно сражается за правду

Сегодня «Звезда» празднует 20 лет со дня начала вещания, ранее телеканал со знаменательной датой поздравили Владимир Путин, патриарх Кирилл, Сергей Лавров, Андрей Белоусов и другие.
Елизавета Кондрикова 2025-02-20 18:45:24
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Телеканал «Звезда» мужественно сражается за историческую правду и повышает авторитет армии и флота, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своей поздравительной телеграмме по случаю 20-летнего юбилея «Звезды».

Экс-министр обороны отметил, что современную федеральную сетку трудно представить без нашего яркого узнаваемого логотипа. Отдельно он обратил внимание на выверенный до мелочей контент и команду профессионалов, которые приумножают лучшие традиции отечественной журналистики.

«Как человек - в бытность Министром обороны Российской Федерации - стоящий у истоков создания в нашей стране государственного общественно-патриотического телевидения, могу с полным основанием заявить - проект, над которым мы много думали, над которым кропотливо трудились и который активно продвигали - успешно реализован», - говорится в поздравлении Иванова.

В завершение он пожелал сотрудникам «Звезды» крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, твердости духа, творческого вдохновения и новых успехов во благо нашей великой Родины.

Напомним, сегодня «Звезда» празднует 20 лет со дня начала вещания. Со знаменательной датой телеканал поздравили Владимир Путин, Андрей Белоусов, патриарх Кирилл, Сергей Лавров и другие.

#юбилей #телеканал «Звезда» #поздравления #Сергей Иванов #отечественная журналистика
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