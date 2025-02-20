Гендиректор РТРС: «Звезда» стала флагманом военно-патриотического вещания

«Звезда» по праву считается флагманом военно-патриотического вещания России и входит в десятку самых популярных телеканалов страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрея Романченко в адрес президента медиахолдинга «Звезда» Алексея Пиманова и коллектива медиахолдинга.

Съемочные группы телеканала с честью выполняют профессиональный долг, ежедневно освещая ход специальной военной операции из районов на линии боевого соприкосновения, говорится в телеграмме.

«Мы ценим достигнутое взаимопонимание с руководством телеканала "Звезда", благодаря которому становится реальностью наша общая профессиональная мечта: "Галерея звезд" отечественного телерадиовещания», - отметил Андрей Романченко.

Гендиректор РТРС пожелал коллективу телеканала неиссякаемых творческих сил, успешного воплощения замыслов и дальнейшего расширения преданной аудитории.

«Галерея звезд» - это большой цикл программ на телеканале «Звезда», в котором каждый выпуск посвящен легендам советского и российского телевидения. Проект состоит из отдельных историй о жизненном и творческом пути звезд эфира - знаменитых дикторов и телеведущих, музыкантов и политических деятелей.

Имена героев этого цикла увековечены в галерее у подножия Останкинской телебашни.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально началось вещание. Телеканал поздравили с юбилеем Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров и другие.