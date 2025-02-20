МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гендиректор РТРС: «Звезда» стала флагманом военно-патриотического вещания

Андрей Романченко заявил, что съемочные группы телеканала с честью выполняют профессиональный долг в зоне СВО.
Владимир Рубанов 2025-02-20 13:10:25
© Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» по праву считается флагманом военно-патриотического вещания России и входит в десятку самых популярных телеканалов страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрея Романченко в адрес президента медиахолдинга «Звезда» Алексея Пиманова и коллектива медиахолдинга.

Съемочные группы телеканала с честью выполняют профессиональный долг, ежедневно освещая ход специальной военной операции из районов на линии боевого соприкосновения, говорится в телеграмме.

«Мы ценим достигнутое взаимопонимание с руководством телеканала "Звезда", благодаря которому становится реальностью наша общая профессиональная мечта: "Галерея звезд" отечественного телерадиовещания», - отметил Андрей Романченко.

Гендиректор РТРС пожелал коллективу телеканала неиссякаемых творческих сил, успешного воплощения замыслов и дальнейшего расширения преданной аудитории.

«Галерея звезд» - это большой цикл программ на телеканале «Звезда», в котором каждый выпуск посвящен легендам советского и российского телевидения. Проект состоит из отдельных историй о жизненном и творческом пути звезд эфира - знаменитых дикторов и телеведущих, музыкантов и политических деятелей.

Имена героев этого цикла увековечены в галерее у подножия Останкинской телебашни.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально началось вещание. Телеканал поздравили с юбилеем Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров и другие.

#юбилей #Алексей Пиманов #телеканал «Звезда» #поздравление #Телеграмма #РТРС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 