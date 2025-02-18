Дмитриев: мир следит за тем, получится ли РФ и США улучшить отношения

Налаживание экономических связей между Россией и США крайне важно прежде всего для Вашингтона и других стран, которые начинают осознавать привлекательность российского рынка. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов, покинув российский рынок.

Глава РФПИ подчеркнул важность переговоров с американской делегацией, отметив, что весь мир следит за возможностью улучшения отношений между двумя странами, что способствует решению глобальных задач

«Мы надеемся на позитивный диалог и видим, что президент Дональд Трамп активно работает над решением мировых проблем. Мы ожидаем, что позиция России будет услышана и диалог продолжится», - сказал Дмитриев перед началом переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде.

Ранее Дмитриев сообщил, что уже встречался с некоторыми членами команды Трампа, и подчеркнул необходимость «наведения мостов» между странами.

Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоятся переговоры между делегациями России и США. На них обсудят восстановление двусторонних отношений, возможности урегулирования украинского кризиса и подготовку к встрече президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российскую сторону представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на переговорах будут госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.