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Песков: переговоры РФ и США коснутся подготовки встречи по Украине

В столицу Саудовской Аравии вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Владимир Рубанов 2025-02-17 12:50:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

По поручению президента России Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, состоится встреча между представителями России и США.

На повестке в первую очередь будет восстановление полного спектра российско-американских отношений, рассказал Песков. Кроме того, встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи двух президентов.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что Лавров и Ушаков будут оперативно информировать Путина о ходе встречи. Встреча Путина и Трампа, о которой стороны договорились ранее, находится в стадии подготовки. Эр-Рияд был выбран местом встречи делегаций, потому что это удобно для обеих сторон.

Кроме того, Россия готова обсудить на этих переговорах ситуацию на Ближнем Востоке, если эта тема будет затронута.

Ранее Песков сообщил, что Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа как возможное место встречи лидеров.

#Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #Юрий Ушаков
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